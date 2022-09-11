علاء سلامة وشريف حمدي يتقدمان بأوراق ترشحهما لمنصب نقيب الموسيقيين

تقدم الدكتور علاء سلامة وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية الحالي، وشريف حمدي أستاذ التربية الموسيقية بجامعة حلوان، بأوراق ترشحهما على منصب نقيب الموسيقيين منذ قليل.

إغلاق باب الترشيح الأربعاء المقبل

وأغلق باب ترشيح أعضاء نقابة المهن الموسيقية في الخامسة مساء اليوم، على أن يعاود استقبال الطلبات في العاشرة صباح الغد، قبل أن يغلق الباب رسميا أمام تلقي الطلبات الأربعاء المقبل.

وتقدم الثلاثي الفنان مصطفى كامل، والموسيقار مصطفى حلمي أمين، الموسيقار علي الشريعي بأوراق تشرحهم في وقت سابق اليوم.

موعد فتح باب تقديم الطعون

ومن المقرر فتح باب تقديم الطعـون الأحد 25 سبتمبر 2022، ويستمر حتى الثلاثاء 27 من الشهر نفسه.

كما يجري إعلان قائمة أسماء المرشحين النهائية وكشوف الناخبين 28 سبتمبر، وتجرى انتخابات نقابة المهن الموسيقية الأحد 11 أكتوبر المقبل.