5 مرشحين على مقعد نقيب الموسيقيين في اليوم الأول لتلقي الطلبات

أعلنت نقابة الموسيقيين، تقدم 5 من أعضائها بأوراق ترشحهم لمنصب النقيب، وذلك في اليوم الأول لتلقي الطلبات.

وجاءت أسماء الـ5 أعضاء كالتالي: المايسترو مصطفى حلمي أمين نجل النقيب الأسبق حلمي أمين، والفنان مصطفى كامل، والدكتور شريف حمدي، والدكتور علاء سلامة، والفنان علي الشريعي.

ومن المتوقع زيادة عدد المرشحين خلال الأيام الثلاثة المقبلة، إذ أنه من المقرر استمرار تلقي الطلبات حتى 14 سبتمبر الجاري.

موعد إجراء الانتخابات

ووضعت النقابة في وقت سابق، عدة بنود لكي تسير عليها العملية الانتخابية، وجاءت كالتالي:

- فتح باب الترشح على مقعد النقيب من 11 إلى 14 سبتمبر.

- فتح باب التنازلات بعد الإعلان عن الترشح من 18 إلى 20 سبتمبر.

- فتح باب الطعون «الاعتراض على ترشح عضو معين» من 25 إلى 27 سبتمبر.

- إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين 28 سبتمبر.

- تجرى الانتخابات رسميًا 11 أكتوبر المقبل.

- تجرى الإعادة في حالة وجودها 18 أكتوبر.

استقالة هاني شاكر

يذكر أن الفنان هاني شاكر استقال من منصبه نهاية يونيو الماضي، وعلى إثر ذلك تقرر فتح باب الترشح على المنصب لاستكمال المهمة.

جدير بالذكر أن مصطفى حلمي أمين وعلاء سلامة عضوان بمجلس النقابة الحالي الذي تنتهي ولايته العام المقبل.