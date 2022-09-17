«حياة كريمة»: محافظة أسوان تعيش أزهى عصورها بمشروعات المبادرة الرئاسية

قال ناجح مصطفى معاون محافظ أسوان لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إن محافظة أسوان تعيش أزهى عصورها، خصوصا في ظل وجود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تُنفذ في مراكز أسوان الـ5، متملثين في 39 وحدة محلية في 116 قرية في 380 كفرا ونجعا، ويوجد حوالي 400 مشروع تم الانتهاء منه بشكل كامل، بتكلفة تفوق الـ4 ملايين جنيه.

تجديد شبكات المياه وإنشاء محطات مياه للشرب جديدة

وأضاف معاون محافظ أسوان لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي، على شاشة «dmc»، أنه جار العمل في باقي المشروعات، المتمثلة في مجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية، ومراكز الشباب ووحدات الإسعاف والكهرباء والكباري والمجمعات الزراعية والمجمعات الصناعية والتضامن الاجتماعي والأسواق والمواقف ووحدات الإطفاء والأبنية التعليمية والمدارس والصرف الصحي ومياه الشرب.

وأوضح أنه يجر تجديد شبكات المياه، وإنشاء محطات مياه للشرب جديدة، وفي المجال الصحي يجري إنشاء الوحدات الصحية الجديدة والمستشفيات والري، وتأهيل الترع، وإنشاء كباري جديدة، هذا بجانب إنشاء وحدات بيطرية، ومكاتب للبريد وشبكات الغاز الطبيعي والاتصالات، فمحافظة أسوان تعيش أزهى عصورها، بتنفيذ مشروعات المبادرة.

تجهيز قرية فارس لتصبح نموذجية

وشرح معاون محافظ أسوان لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أن قرية فارس قرية يجر العمل بها على قدم وساق من الوزارات والهيئات المختلفة المعنية بإنجاز المشروعات، موضحا أنه جرى العمل في الجزء الخاص بالمسطحات الخضراء والحدائق العامة، وتجهيز القرية لتكون قرية نموذجية يحتذى بها.