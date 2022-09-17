القابضة للمياه: «حياة كريمة» أكبر مشروع قومي لتطوير الريف المصري

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، ندوة توعية، وورش تعلم مباديء السباكة الخفيفة بمقر الوحدة المحلية بالظواهرية مركز ومدينة منشأة أبوعمر؛ لتعريف المواطنين بأهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى كأحد أهم وأضخم المشروعات القومية العملاقة.

تقديم وتطوير كافة الخدمات للمواطنين

وأكد مهندس عامر كمال ابو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بالقرى الجاري العمل بها، وتشمل تقديم وتطوير كافة الخدمات للمواطنين، وفى مقدمتها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال عامر في تصريحات صحفية، إن الندوة تناولت أهمية الدور المجتمعي في الوصول إلى المواطنين لتوضيح الرؤية العامة لاستيراتيحية الدولة للتنمية المستدامة وأهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باعتبارها أكبر مشروع قومي يهدف لتخفيف العبء عن كاهل الأهالي وتطوير الريف المصري.

الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي

وأشار عامر، إلى أنه جرى عمل ورشة سباكة لشرح أعمال الصيانة والإصلاح للحنفيات والخلاطات وكافة أنواع السباكة الخفيفة، بجانب شرح جزء نظري عن عدد المحطات داخل محافظة الشرقية ومراحل تنقية مياه الشرب والمجهودات التي تبذلها الشركة في توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن، بجانب الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة

وتناولت الندوة التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة من خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتي لتسجيل القراءات، وكذلك أهمية الحفاظ على مياه الشرب، وضرورة ترشيد استهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها، والاستخدام الأمثل وجرى استعراض خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين وكيفية توصيل المواطن لشكواه، وحلها في أسرع وقت ممكن.