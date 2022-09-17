تطوير 116 محطة سكة حديد ضمن مبادرة «حياة كريمة».. تخدم 1477 قرية

دوما ما تحرص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على دعم وتطوير الريف المصري بشتى الطرق الممكنة، فمنذ أن دُشنت وهي تعمل جاهدة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل تحقيق ذلك الهدف، فتقوم بتطوير والارتقاء بالعديد من الخدمات المقدمة للمواطنين، كالخدمة الطبية والخدمة الترفيهية والخدمة التعليمية وغيرها من الخدمات المختلفة التي من شأنها التأثير في حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

تطوير محطات السكة الحديد

وفي إطار عمل المؤسسة على تحسين جودة المواطن في الريف المصري، قامت «حياة كريمة» بتطوير 116 محطة سكة حديد، والتي تخدم نحو 1477 قرية من قرى المرحلة الأولى للمبادرة يسكنها 17 مليون مواطن، والذي من شأنه أن ييسر عليهم مسألة التنقل، وفقًا لبيان صادر عن وزارة النقل، اليوم السبت.

تكلفة المشروع

وأشار البيان، إلى أن تكلفة مشروع تطوير 116 محطة سكة حديد، الذي عملت عليه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بلغت ما يزيد على 5.4 مليار جنيه لأجل تنفيذه ولانتهاء منه؛ بهدف إتاحة وسيلة نقل أفضل للمواطنين والأهالي قاطني هذه القرى الـ1477، في إطار جهود المؤسسة لتوفير حياة كريمة لهم.

والجدير بالذكر، أن المبادرة الرئاسية لدعم الريف المصري «حياة كريمة» عملت على الارتقاء بمبنى السجل المدني في قرية بهبشين بمحافظة بني سويف، وعملت على تجهيز المبنى بكل الإمكانيات المطلوبة من أجل تقديم خدمة مميزة لأهالي القرية، وهو ما تم العمل عليه بالتعاون بين المؤسسة وقطاع الأحوال المدنية ومحافظة بني سويف.