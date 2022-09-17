مستجدات حياة كريمة ببرج العرب: انتهاء تنفيذ مجمع الخدمات الحكومي

حظت قرى محافظة الإسكندرية باهتمام من قبل مؤسسة «حياة كريمة» من خلال إعادة تشكيل ملامح القرى المصرية والارتقاء بمستوى معيشة الفرد، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، محققة إنجازات عدة بشتى المجالات، إذ شهدت مشروعات حياة كريمة تطورًا ملحوظاً في نسب التنفيذ بالقرى كافة، وسط تسابق جميع العاملين في مواقع العمل، سواء عمال أو مهندسين أو مشرفين، من أجل الانتهاء من المشروعات الخدمية، وفق الجدول الزمني المخصص، بأعلى معايير الجودة.

مشروعات حياة كريمة

وأعلنت حياة كريمة آخر تطورات المشروعات في منطقة برج العرب القديم، بمحافظة الإسكندرية، موضحة أهم الأرقام حول الإنجازات التي حققتها بمختلف القطاعات، ونسب ما تمّ تنفذه من عمليات تطوير قرى الريف المصري وتحويلها من مناطق عشوائية بلا خدمات إلى قرى تكفل الحياة الكريمة للمواطنين.

وشمل التقرير عرضاً وافيا بالأرقام والصور لآخر ما توصلت إليه مشرعات المبادرة في برج العرب بالإسكندرية، تحت مظلة حياة كريمة بالمحافظة، مرفقا بإنفوجراف موضح به نسب الانتهاء من المشروعات حتى الآن.

حياة كريمة في الإسماعيلية

تابع فريق مؤسسة حياة كريمة، آخر عمليات تنفيذ مشروعات المؤسسة بمنطقة برج العرب القديمة، في أكثر من قطاع، يأتي على رأسها مجمع الخدمات الحكومي، مركز التأهيل الاجتماعي، رافع مياه الشرب، على أن يتمّ الانتهاء منها وتسليمهما في أقرب وقت، بحسب ما كشفت عنه مؤسسة حياة كريمة.

وعرض التقرير، جانبًا من المشروعات التي نفذتها المبادرة بالصور، والمشروعات التي لا تزال جارية حتى الآن بالمشروع القومي العملاق لتنمية وتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019 تحت اسم حياة كريمة، الذي يعد مشروع البناء والتعمير الأضخم في العالم، وفقًا لحجم العمل والمدة الزمنية وحجم الإنفاق.

وأشارت المؤسسة إلى أنَّ العمل في مشروعات حياة كريمة مازال جارياً في شتى القرى والمحافظات المدرجة تحت مظلة حياة كريمة، من أجل تحقيق الحياة الآدمية للمواطن في نواحي الحياة كافة، والارتقاء بمستوى المعيشة، وخاصة في قرى الريف الأشد فقراً.