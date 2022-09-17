مجانا لـ3 أيام.. محافظ كفر الشيخ يتفقد بدء تشغيل الميني باص الجديد

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بدء تشغيل الميني باص، الدائري الذي يربط بين شرق وغرب مدينة كفر الشيخ، واستطلع رأي أهالي المحافظة في توفير هذه الخدمة، إضافة لتوفير باصات لمراكز المحافظة، مشيدين بهذه الخطوة غير المسبوقة.

وبدأ اليوم السبت تشغيل الميني باص لمدن الحامول وبيلا ودسوق، وداخل مدينة كفر الشيخ لمدة 3 أيام مجاناً، ثم يتم تحصيل التعريفة المقررة من الركاب خلال الأيام المقبلة.

ميني باصات مكيفة

وتتميز هذه الباصات بعدد من الإمكانيات عالية الخدمة المتمثلة في «تكييف، وواي فاي، وجي بي إس لمراقبة حركة السير، وأبواب أوتوماتيكية».

المرحلة الأولى تشمل 6 «ميني باص»

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن توفير الباصات يأتي على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى 6 «ميني باص»، والمرحلة الثانية سيتم توفير 4 باصات قابلة للزيادة لكل مركز من المراكز، وسيتم زيادة عددها لحوالي 12 «ميني باص» للربط بين شرق وغرب مدينة كفر الشيخ، لافتاً أن ذلك يأتي بناء على البروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة النقل لتوفير وسيلة مواصلات تليق بأهالي المحافظة، وتحل الأزمة التي يعاني المواطنون منها.