900 نوع من الحشرات تغزو موائد العالم.. تحتوي على قيمة غذائية عالية

كشف تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، عن اتجاه العالم لأكل الحشرات الصالحة للأكل، موضحاً أنه يتم استهلاك أكثر من 900 نوع صالحة للأكل في جميع أنحاء العالم، وأنها تشكل بالفعل مكونًا غنيًا بالمغذيات من مكونات العديد من الأنماط الغذائية الوطنية في العديد من الدول.

أوضحت المنظمة أنه في آسيا، تُعد سوسة النخيل الحمراء إحدى الحشرات الصالحة للأكل الأكثر شعبية، كما أنها تعتبر طعامًا شهيًا غالي الثمن في العديد من البلدان، فعلى سبيل المثال يحصل السكان المحليون في الكونغو على الغذاء من اليرقات خلال الأشهر المطيرة، ولا يختلف الحال كثيرا في أوروبا وأمريكا الشمالية، فقد بدأت أعداد كبيرة من المطاعم تقديم وجبات غذائية غنية بالبروتينات في أطار خطوة للاتحاد الأوروبي لاعتماد الحشرات كمصدر للغذاء، من خلال تحديد أنظمة السلامة التي تسمح ببيعها للاستهلاك البشري، موضحة أن هناك أربعة أسباب لوجوب إدراجها ضمن قائمة الطعام وكانت كالتالي:

قيمة غذائية عالية

تقول منظمة «الفاو» إن الحشرات تتمتع بقيمة غذائية عالية، ويمكنها أن تُشكل إضافات صحية على الأنماط الغذائية، حيث توفر الدهون والطاقة والأليفا والبروتينات تبعًا لنوع الحشرة، كما أنها مصدر جيد للمغذيات الدقيقة مثل الزنك والكالسيوم والحديد.

كما تطرح المنظمة الحشرات لتكون بديلاً للحوم التقليدية، حيث تبين على سبيل المثال، أن دود الدقيق يحتوي على أحماض أمينية ودهون أكبر من لحم الأبقار، إلا أن الأخير يحتوي على قدر مماثل من المعادن وهو أغنى بالفيتامينات بشكل عام.

تتسم بالاستدامة من الناحية البيئية

للحشرات الصالحة للأكل فوائد متعدده على البيئة، فعلى سبيل المثال، تنتج تربية الحشرات قدرًا أقل بكثير من الغازات الدفيئة، مقارنة بمعظم المصادر الأخرى للبروتينات الحيوانية كالماشية، وتحتاج إلى كميات أقل بكثير من المياه مقارنة بتربية الماشية، كذلك تحتاج لمساحة محدودة من الأرض مقارنة بالماشية وكذلك فهي تحتاج إلى كمية منخفض من الأعلاف مقارنة بالبروتينات الحيوانية الأخرى.

تتيح فرصًا اقتصادية

الحشرات الصالحة للأكل توفر سبلا للعيش والدخل، وبما أن تربية الحشرات تتطلب مساحة صغيرة، بالإمكان ممارستها في المناطق الحضرية والريفية على السواء، الأمر الذي يمنحها مزايا تفتقر إليها أنواع التربية الأخرى.

كما أنه يسهل نقل الحشرات الصالحة للأكل وتربيتها في كثير من الأحيان بلا أي تدريب، حيث يمكن أن توفر فرص عمل لكسب العيش للشباب في المناطق الريفية، من دون الحصول على تدريب معمّق، ولذلك، تتيح تربية الحشرات فرصًا اقتصادية للأشخاص الذين يتمتعون بقدرة محدودة على الوصول إلى الأراضي والتدريب والموارد الأخرى.

وفي ظل استمرار النمو السكاني في العالم، يتعين البحث عن فرص لإطعام العالم بطرق غير تقليدية ورفع الضغط على الموارد الطبيعية، وتتيح تربية الحشرات فرصة للمساعدة على تلبية هذا الطلب المتزايد