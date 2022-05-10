»مناخ الزراعة» يكشف ملامح طقس الأسبوع وتأثيره على الزراعة.. زيادة في أجيال الحشرات

كشف مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحاً أنه بداية من اليوم الثلاثاء ستعاود درجات الحرارة الانخفاض بالقيم نفسها، وتستمر حول المعدل حتى نهاية الأسبوع بعدما ارتفعت لتصل إلى 35 درجة مئوية في الوجه البحري و38 في الوجه القبلي، كما ستنخفض الحرارة ليلاً أيضاً بعدما ارتفعت أمس الإثنين.

رياح متقطعة نهاية الأسبوع

عن الرياح أشار المركز إلى أنها كانت نشطة أمس الإثنين، وستكون متقطعة نهاية الأسبوع، وهو ما يؤثر في عملية امتصاص الغذاء لمعظم المحاصيل خصوصاً في الوجه البحري وسوف تكون هناك صعوبة امتصاص لعناصر مهمة لهذه المرحلة مثل الكالسيوم والبورون والماغنسيوم والفسفور.

وعن التوصيات الزراعية، أكد مركز معلومات تغير المناخ أنه سوف تحدث زيادة في معدلات التنفيل وتساقط العقد الصغير والثمار الحديثة على الفاكهة خاصة مانجو وزيتون، موالح، رمان وعلى الخضر مثل خيار، كتتالوب، شمام، طماطم، فلفل وبطيخ اللب، مع زيادة كبيرة في عدد أجيال كثيرة من الحشرات مثل المن والتربس والجاسيد والبق الدقيقي والأكاورسات ويدان حرشفية الأجنحة «توتا ابسلوتا، دودة براعم الزيتون، دودة ثمار العنب، فراش درنات البطاطس، ثاقبات الذرة، ودودة الحشد».

زيادة في دورات المرض للأمراض متعددة

تابع أنه سوف تكون هناك زيادة في دورات المرض للأمراض مثل البياض الدقيقي والانثراكنوز ولفحة الازهار والندوات والبياض الزغبي ولفحة الساق الصمغية على كثير من المحاصيل، مؤكداً أن عودة الحرارة المعتدلة خلال هذه الأيام ستكون مفيدة جداً للمحاصيل في مرحلة النضج الأخير «البطاطس - البنجر – الثوم - البصل - البسلة - الجزر» لأنها تحد من تنفس الظلام الذي يهدم المادة الجافة التي يكونها النبات ويوجهها للدرنات أو الابصال أو الحبوب أو أجزاء التخزين بالتالى يزيد صب المادة الجافة ويزيد التحجيم والأوزان والصلابة والجودة.