مجالات العمل لخريجي كلية علوم قسم الحشرات الطبية.. بينها أخصائي مكافحة العدوى

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، يبحث طلاب شعبة العلمي عن الكليات العلمية وأقسامها التي تتوافق مع مجموعهم ورغباتهم، وتوفر لهم فرص العمل بسهولة بعد التخرج، منها كلية العلوم قسم الحشرات الطبية، الذي يتواجد في عدد من كليات العلوم بالجامعات المصرية، كجامعة عين شمس، وجامعة بنها.

شروط الالتحاق بكلية العلوم

ومن شروط الالتحاق بكلية العلوم قسم الحشرات الطبية، أن يحصل الطالب على الثانوية العامة القسم العلمي «علوم»، وما يعادلها وفقًا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للالتحاق بالكلية.

وفي سياق ذلك، قال الدكتور أحمد سامي، عضو سابق بمجلس نقابة المهن العلمية وباحث دكتوراه بكلية العلوم جامعة طنطا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن خريج قسم الحشرات الطبية يحصل على درجة بكالوريوس العلوم، ويتم تسجيله كأخصائي في علم الحشرات الطبية في سجل الأخصائيين العلميين بنقابة العلميين.

مجالات الدراسة بالكلية

وأوضح «سامي» أن قسم الحشرات الطبية، يدرس الأمراض الميكروبية التي تنقلها الحشرات للإنسان، ودورة حياه الطفيل أو الميكروب المنتقل في الحشرة حتى تصل إلى الانسان، كما يدرس أعراض تلك الأمراض وكيفية تشخيصها معمليًا من خلال التحاليل المعملية، وكيفية مساهمة الحشرات الطبية في انتشار أو الحد من وباء معين، بالإضافة إلى ذلك يدرس الطالب الحشرات الطبية الشرعية؛ التي تساهم في التعرف على ميعاد ومكان حدوث الجريمة، حسب قوله.

الوظائف المتاحة بعد التخرج

وبالنسبة لمجالات العمل، ذكر «سامي» أن خريج هذا القسم يمكنه العمل تحت مسمى أخصائي الحشرات الطبية في مراكز الحد من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، كما يمكنه العمل في مراكز البحوث المتعلقة بنقل الأمراض المعدية للإنسان، وكأخصائي في مجالات مكافحة العدوي والسلامة والصحة المهنية ومجال الصحة البيئية، ويمكنه العمل أيضًا في معامل التحاليل الطبية والمعامل الجنائية للكشف عن الجرائم، بالإضافة إلى العمل الأكاديمي في التدريس بكليات العلوم.