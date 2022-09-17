سقوط «مستريح الدواجن» في قبضة الأمن بالشرقية

تمكن رجال الأمن بمديرية أمن الشرقية من ضبط مستريح الدواجن في المحافظة، بعدما أبلغ عنه العديد من المواطنين من قرى مركز أبو كبير بنطاق المحافظة، وأعلنوا عن استيلائه على مبالغ طائلة من الأموال، وكان وعدهم بصرف أرباح كبيرة لهم، إلا أنه تخاذل عن رد أموالهم.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، عدة بلاغات من عدد من المواطنين بمركز أبو كبير تبين تحصل تاجر دواجن على أموال المواطنين بزعم التجارة مقابل أرباح كبيرة، إلا أنه تخاذل ولم يرد لهم أموالهم فأبلغوا عنه.

مدان في قضايا مماثلة

وأكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية صحة البلاغات ضد تاجر الدواجن، كما أشارت التحريات إلى أنه سبق اتهامه في قضية مماثلة من الاحتيال والنصب على المواطنين، وضبطه وإحضاره مطلوب من قبل رجال الأمن.

حبس المتهم 4 أيام

وتحررت المحاضر اللازمة وتمكنت مديرية أمن الشرقية من ضبط وإحضار تاجر الدواجن وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات 4 أيام.