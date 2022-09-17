انطلاق مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمشاركة 2000 طالب في المنوفية

سادت حالة من الفرح والبهجة بين أبناء مركز تلا بمحافظة المنوفية، بعد تنظيم إحدى الجمعيات الخيرية مسابقة لحفظة القرآن الكريم داخل المدينة و44 قرية تابعة لها، ليتهافت عليها عدد كبير من الأطفال والطلاب بالمدينة والقرى للتقديم في المسابقة ليصل عددهم 2000 متقدم.

«بعد نجاح المسابقة في العام الماضي عزمنا على الاستمرار بها للعام الثاني على التوالي مع زيادة عدد الأطفال والطلاب من جميع مركز تلا وقراها»، هكذا قالت غادة أبو المكارم رئيس جمعية أهل تلا للأعمال الخيرية.

عدد الطلاب المشاركين

وتابعت «أبو المكارم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تقدم للمسابقة 2000 طالب خلال الفترة الماضية في جميع الأعمار السنية بحد أقصى 18 سنة، مشيرة إلى أن هناك أطفالا تقدموا للمسابقة لم يتعد عمرهم الـ5 سنوات بـ5 أجزاء من المصحف الشريف، حيث يتم اختبار الأطفال والطلاب خلال هذه الأيام عن طريق امتحان كل حافظ بمفرده على يد لجنة قادمة من منطقة الأزهر الشريف بالمنوفية.

الأزهر يشارك في المسابقة

وأضافت «أبو المكارم»، أنه جرى إقامة هذه المسابقة بالتعاون مع المنطقة الأزهرية بالمنوفية من خلال قدوم 10 من القراء في عدد من الأيام لامتحان المتقدمين في المسابقة بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، مؤكدة أن جميع العاملين على المسابقة لم تغمض أعينهم منذ بدايتها للعمل على إنجاحها وتشجيع الأطفال على حفظ القران الكريم، موضحة أن الاختبارات جارية في الوقت الحالي ومن المقرر انتهائها خلال يومين.

جوائز المسابقة

وأكد عطية شرارة سكرتير الجمعية، أن هناك جوائز قيمة في حفل كبير سوف يحضر به كوكبة كبيرة من علماء الأزهر والأوقاف والمسئولين والشخصيات العامة، حيث سيتم تكريم أول 150 طفلا وطالبا في المسابقة بمبالغ مالية قيمة ولكن لم تحدد القيمة بعد، بالإضافة إلى إعطاء باقي المشاركين في المسابقة شهادات تقدير ومصاحف لرفع روحهم المعنوية لحفظ القرآن الكريم وتقديمهم في العام الذي يليه، مشيرا إلى أن هذه المسابقة باسم محمد فتح الله الطالب المتفوق الذي وافته المنية في وقت سابق.