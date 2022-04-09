مسابقة لحفظة القرآن بشركتي المياه في دمياط وأسوان.. بجوائز 15 ألف جنيه

أكدت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي دمياط وأسوان، تنظيم مسابقة لحفظة القرآن الكريم خلال شهر رمضان، للعاملين وأبنائهم مع رصد مكافآت مالية كبيرة للفائزين.

تنظيم مسابقة حفظ القرآن بدمياط للعاملين وأبنائهم

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم لعام 2022 للعاملين وأبنائهم ومكلفات الخدمة العامة بالشركة.

وكشفت الشركة عن تنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم على 3 مستويات كالاتي

- المستوي الأول: القرآن الكريم كاملا

- المستوي الثاني: 15 جزء

- المستوي الثالث : سبعة أجزاء

لجنة من مديرية الأوقاف لإجراء الاختبارات للمتقدمين لمسابقة حفظ القرآن الكريم

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن تنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم لعام 2022 للعاملين وأبنائهم ومكلفات الخدمة العامة بالشركة أنه سيتولى اختبار المتقدمين سواء العاملين بالشركة أو من أبناء العاملين، لجنة من مديرية الأوقاف.

وأشارت الشركة إلى أن من يرغب في الاشتراك بمسابقة حفظ القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم ومكلفات الخدمة العامة التقدم لتسجيل الاسم بإدارة العلاقات العامة حتي موعد غايته 10 من شهر رمضان الجاري.

تنظيم مسابقة حفظة القرآن الكريم في شركة مياه أسوان خلال رمضان بشروط محددة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تنظيم إدارة التوعية بالشركة مسابقة لحفظة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك بين العاملين بها وأبنائهم بشروط محددة.

وأشارت الشركة إلى صدور قرار من العميد مهندس يحيى عبدالمنعم أبو زيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب برفع الحد الأقصى للجوائز من 500 إلى 15000 جنيه.