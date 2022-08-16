تنظيم مسابقة كبيرة لحفظة القرآن الكريم في المنوفية.. «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا عن مسابقة بمحافظة المنوفية لحفظ القرآن الكريم بدار الصفوة النموذجي وتتضمن الاختبارات جلسة واحدة يتم فيها تلاوة المصحف كاملا.

محفظ القرآن الكريم: اجتمعنا وفكرنا وأطلقنا المسابقة

وقال الشيخ محمد منصور طنطاوي محفظ قرآن كريم، إن محافظة المنوفية شهدت مسابقة بين الطلاب في جميع مكاتب تحفيظ القرآن الكريم موضحًا: «اجتمعنا مع بعض وفكرنا إزاي نعمل تسابق وتنافس بين حفظة القرآن الكريم، وجاءت الفكرة من خلال يوم الهمة وهو يوم قرآني يتسابق فيه كل طالب».

جمعنا كل الحافظين والحافظات في القرية من أجل تسميع القرآن الكريم

وأشار محفظ القرآن الكريم إلى أن هناك فريقا سمّع القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة، وفريق آخر بدأ بعشر أجزاء، ثم أكمل القرآن كاملا، فيما قال الشيخ سعيد محمد خليل: «تم الإعلان عن المسابقة، وجمعنا كل الحافظين والحافظات في القرية من أجل تسميع القرآن الكريم».

الكُتاب هو الأساس

وأضاف الشيخ عبدالرحمن منصور محفظ قرآن، إن الكُتاب هو الأساس إذ تلقى فيه العلماء والمشايخ العلم: «الطالب مجرد ما يشتغل يوم ويومين وتلاتة بيحب الحاجة، ويوصل لسرعة الحفظ القصوى وممكن يحفظ ربع جزء في اليوم وهناك طلاب سمعوا القرآن كاملا في 6 أو 7 ساعات».