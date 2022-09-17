مبادرة رحلة إلى قمة المناخ: هدفنا الشباب لقدرتهم على تقديم حلول إبداعية

قال علي عبده، مؤسس مبادرة «رحلة إلى قمة المناخ»، إنه أطلق مبادرته لتوثيق التغيرات المناخية عن طريق القيام برحلة تستغرق حوالي شهرين بدراجته الهوائية.

وأوضح «عبده» في مداخلة له عبر تطبيق زووم لبرنامج «برنامج السفيرة عزيزة» مع الإعلامية شيرين عفت، أن رحلة مبادرة تتكون من جزأين، الأول تغطية مدن القناة والدلتا لتوثيق أثر تغير المناخ في تلك المناطق، المرحلة المقبلة ستكون من مدينة أبو سمبل وتنتهي في شرم الشيخ» .

دعم القضايا الاجتماعية بالمبادرات

وتابع علي عبده، «في سبتمبر 2021 سجلت رقما قياسيا في موسوعة جينيس بالموتوسيكل الكهربائي، ومن خلال الأرقام القياسية نحاول دعم القضايا الاجتماعية ونلفت نظر الناس لبعض السلوكيات الإيجابية».

مشاركة المواطنين في قضايا المجتمع

وأضاف مؤسس مبادرة «رحلة إلى قمة المناخ» أنه في يوم البيئة العالمي نفذ رحلة بالموتوسيكل من الإسكندرية للبحر الأحمر في يوم واحد لتوصيل فكرة للمواطنين أنهم يستطيعون استخدام وسائل النقل الكهربائية، خاصة وأن الموضوع ليس مجرد رحلة موتوسيكل، «بنزور عدد من مراكز الشباب ومدارس وجامعات نشرح يعني إيه تغير مناخ وإيه السلوكيات اللي بتساعد على زيادة الأزمة».

الشباب والتغيرات المناخية

وأكد علي عبده، أن المواطنين بحاجة للمعرفة عن تأثير التغيرات المناخية سواء في حياتهم اليومية ومستقبلهم لهذا بدأنا التركيز على أن توجه المبادرة للشباب لأنهم أكثر فئة قادرة على طرح حلول إبداعية لأزمة المناخ وهم حلقة الوصل مع بقية فئات المجتمع.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.