محافظ جنوب سيناء: محور مروري جديد لحافلات النقل الثقيل استعدادا لقمة المناخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، إن مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ أوشكت على الانتهاء، موضحا أن افتتاح هذه المشروعات سيكون نهاية الشهر الجاري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون المدينة جاهزة تماما لاستضافة القمة 27 للتغيرات المناخية.

جولة تفقدية للمشروعات

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه قام بجولة تفقدية اليوم السبت حيث تفقد مشروعين الأول محطات الطاقة الشمسية والثاني محور سيارات النقل الثقيل والأتوبيسات الذي يساعد على سهولة ومرونة في الحركة المرورية.

محور النقل الثقيل والأتوبيسات

أكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى إقامة محور مروري لسيارات النقل الثقيل والحافلات السياحية بداية من رأس محمد حتى الطريق الدائري، مضيفا أن محور نقل الحركة المرورية يبدأ من أمام محمية رأس محمد إلى داخل مدينة شرم الشيخ والمحور عبارة عن كوبري اتجاه واحد دخول طوله 36 كيلومتر.

وتابع أنه سوف يكون المحور الرئيسي لنقل حركة سير الحافلات واللوري من خارج المدينة إلى داخلها، ويُربط بشبكة الطرق من الطريق الدائري إلى داخل سكن العاملين بحي النور بشرم الشيخ، ويوجد طريق سطحي لنقل الحركة من أمام رأس محمد إلى داخل السوق القديم بشرم الشيخ وهضبة أم السيد، ضمن خطة تطوير الطرق والكباري بالمدينة والمتوقع الانتهاء منه أواخر الشهر الجاري، مشيدا بنسبة تنفيذ الأعمال الخاصة بوابة الدخول الرئيسية للمدينة ضمن أعمال التطوير.

40 ميجاوات طاقة شمسية

واوضح اللواء خالد فودة أن مدينة شرم الشيخ تقترب من استكمال المنظومة الخضراء، في إطار استضافة المدينة لقمة المناخ حيث جاري إنشاء 4 محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء.

وتابع أن إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بشرم الشيخ سيكون 40 ميجاوات بإضافة محطة شنايدر الموجودة حاليا والتي تنتج 5 ميجاوات.