«السياحة» تنظم ورشة عمل لممثلي الشركات الإيطالية في شرم الشيخ

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورشة عمل بمدينة شرم الشيخ لعدد 45 من ممثلي شركات السياحة الإيطالية، وعدد من ممثلي الفنادق، والشركات السياحية المصرية العاملة بالسوق الإيطالية، لبحث سبل جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من إيطاليا، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وحسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو، والأستاذة Ivana Jelinic رئيس اتحاد شركات السياحة الإيطالية Fiavet.

يأتي ذلك في إطار الزيارة التعريفية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع أحد أكبر الاتحادات السياحية العاملة في السوق الإيطالية لممثلي شركات السياحة الإيطالية لمدينة شرم الشيخ، حيث قاموا بجولة زاروا خلالها عددًا من الفنادق والمواقع السياحية بالمدينة كما زاروا دير سانت كاترين.

تعريف ممثلي شركات السياحة الإيطالية بالمقاصد المصرية

وأوضح عمرو القاضي أن هذه الزيارة التعريفية تأتي في إطار حرص الوزارة على تعريف ممثلي شركات السياحة الإيطالية بالمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ولا سيما مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى مقابلة نظرائهم من ممثلي الشركات السياحية والفنادق المصرية بمدينة شرم الشيخ لتعزيز التعاون المشترك للترويج للمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية متميزة.

كما أكد على عمق العلاقات التي تربط بين إيطاليا ومصر، مشيرًا إلى أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها مجال السياحة، لافتاً إلى أهمية السوق السياحي الإيطالي الذي يُعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، معربًا عن سعادته لاختيار السائحين الإيطاليين مصر لتكون وجهتهم السياحية المفضلة، ومؤكدًا جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال جميع السائحين من كافة دول العالم، وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتم عقد المزيد من اللقاءات المشتركة من أجل تعزيز الجهود لتطوير التعاون المشترك والترويج السياحي بين البلدين.

جذب المزيد من الحركة السياحية

وخلال الورشة استعرض محمد عبد الغني، عضو المكاتب السياحية في الهيئة، من خلال عرض تقديمي، التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري وكافة الأنماط السياحية التي يتميز بها، بالإضافة إلى الحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة المصرية لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وتشجيع منظمي الرحلات على تنظيم الرحلات السياحية إليها، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة السياحة والآثار في تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للسائحين خلال زيارتهم لمصر، والتي من بينها تفعيل خدمة الرسائل النصية للسائحين عند وصولهم لمصر للترحيب بهم والتي تتضمن الخط الساخن للوزارة لتلقي مقترحاتهم وشكاواهم والرد على استفساراتهم، بالإضافة إلى أرقام طوارئ الشرطة والإسعاف.

كما تحدّث عما تقوم به الدولة المصرية لربط المنتجات السياحية بعضها ببعض لخلق منتج سياحي متكامل يجمع بين الأنماط السياحية المختلفة مثل دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية من خلال عدة عناصر من بينها ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية، حيث تم تشغيل خط طيران منذ أكتوبر الماضي بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر.

إطلاق حملة ترويجية للمقصد المصري

وعلى هامش الورشة عقد الرئيس التنفيذي للهيئة لقاء مع عدد من كبرى المجلات السياحية الإيطالية، أوضح خلاله أنه سيتم إطلاق حملة ترويجية لمصر في الربع الأخير من العام الجاري، تزامنًا مع قيام وزارة السياحة والآثار بتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات الهامة، منها الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، وذكرى مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، والاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وكذلك تزامنًا مع الزخم الإعلامي الدولي في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.