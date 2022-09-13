مديحة حمدي: السينما أحب الأماكن لقلبي ونشأتي فنية منذ الطفولة

قالت الفنانة مديحة حمدي، إن بدايتها مع الفن كانت مختلفة، خاصة مع اختلاف العصر والزمن والتقاليد والعادات، متابعة: «زمان كانت الأسر معندهاش وسائل ترفيه كتير، وكانوا بيعملوا ما يسمى قعدة ستات، وكل واحدة تتبارى في إنها تبين حاجات مميزة بتعملها، زي طبخة أو تطريز أو أي مشغولات يدوية، كانوا في القعدات دي يطلبوا مني أعمل مونولوجات وأقوم بتقليد الفنانين اللي كنت أعشقهم، فقد كانت أمي صعيدية ولكن أحبت أن تكون ابنتها لديها موهبة فنية مميزة».

نشأة فنية منذ الطفولة لمديحة حمدي

أوضحت الفنانة مديحة حمدي، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبد العزيز، المذاع على فضائية «DMC»، أنها بسبب حبها للسينما، كانت والدتها تعاقبها إذا أخطأت بمنعها من الذهاب لمشاهدة فيلم، مضيفة «عندما كنت صغيرة كنت أتمنى أن أصل لمكانة فاتن حمامة، وتربيت على أصوات الإذاعيات المتميزات، محسنة توفيق وإحسان القلعاوي، وعندما قابلتهم في الحقيقة تعلمت منهم جميعا».

برنامج السفيرة عزيزة

يذكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، فى تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالى شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التى تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر فى كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتى حققن نجاحات فى مجالات مختلفة.