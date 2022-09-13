مديحة حمدي: «وصية زوجي دايما في بالي ونجاحي في الدراما أكبر من السينما»

قالت الفنانة القديرة مديحة حمدي إن زوجها لم يمانع أن تستمر في التمثيل، ولكنه قال لها جملة اعتبرتها وصية منه، ولن تنساها أبدا «لا أريد أن يأتي أحد زملائي ويضع أمامي جريدة تحمل أخبار غير جيدة عنك».

علاقتها بالفنان فؤاد المهندس

أوضحت الفنانة مديحة حمدي، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبد العزيز، والمذاع على فضائية «DMC » أن الفنان فؤاد المهندس له مواقف كبيرة في حياتها، مضيفة «هو أستاذ فعلا، كان دقيق في المواعيد، وله طقوس في قراءة قرآن قبل دخول المسرح، وكان حريصا على أن يكون فريق العمل كله معه مميز».

سبب تميزها في الدراما عن السينما

أضافت: «أرى أن عدم نجاحي في السينما لأنني لم أستطع أن أحقق المعادلة الصعبة، فإما أن أقدم أفلاما جماهيرية ولكنها غير هادفة، أو أفلاما صعبة على الجمهور، لذا لم أستطع أن أحقق المعادلة كما فعلت مع الدراما التي أرى أنني نجحت فيها من أول خطوة».

برنامج «السفيرة عزيزة»، يذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن الإعلامية سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالى شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر فى كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.