«شباب ورياضة كفر الشيخ»: تنمية القدرات الإبداعية لذوي الهمم بالمحافظة

شهد مركز «قادرون باختلاف» بمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، تدريبات رياضية لتحسين اللياقة البدنية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم برنامج رياضي خاص لتقوية عضلاتهم، وتنمية قدراتهم الإبداعية، وتقديم الدعم الكامل لهم ، في ظل اهتمام القيادة السياسية بدعمهم، واتخاذ العديد من القرارات والإجراءات لتذليل كافة العقبات التي تواجه دمجهم في المجتمع، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تطوير طرق التدريب لذوي الهمم

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في بيان، أن القائمين على مركز «قادرون باختلاف» يعكفون على تطوير طرق التدريب، وإعداد البرنامج الرياضي المصمم خصيصاً ليتناسب مع قدراتهم البدنية، ليُحقق أهدافه، ودمج الأنشطة الترفيهية على هامش التدريب لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على تطوير قدراتهم البدنية، وتشجيع طفل ذوي الاحتياجات الخاصة على تحدي الإعاقة، وتفريغ الشحنات الانفعالية كالغضب والعدوانية والخوف، واحتواء ذلك بالرياضة.

نسبة ذوي الهمم في مصر تقارب 11%

جدير بالذكر، أن نسبة ذوي الهمم في مصر ما يُقارب 11% أي أكثر من 10 ملايين مواطن، وهم يحظون باهتمام ودعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي.