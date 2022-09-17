الفئات المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي 2022 بسوهاج.. اعرف أماكن التقديم

السكن والمأوى الآمن أهم ما يشغل بال الشباب في بناء أسرتهم، وتأمينا لسكن أمن طرحت وزارة الإسكان الاجتماعي للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين وحدات سكنية كاملة التشطيب «سكن لكل المصريين 3»، وذلك بعدة محافظات منها محافظة سوهاج على أن يبدأ التقديم لها عبر مكاتب البريد بداية من يوم 25 سبتمبر 2022، وحتى 1 أكتوبر 2022 لذوي الهمم واعتبارا من 2 أكتوبر 2022، حتى 27 أكتوبر 2022، للمواطنين عامة.

الفئات المستحقة لشقق الإسكان بسوهاج

كشف مصدر بالإسكان بمحافظة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن» عن الفئات المستحقة للتقديم بالشقق السكنية، وأهمها ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد على 50 عاما، وأن يقدم شخص واحد فقط من الأسرة، وأن يحمل المتقدم بطاقة رقم قومي محافظة سوهاج «من أبناء محافظة سوهاج» على أن تكون الأولوية لمن يعمل ومقيم إقامة كاملة بمحافظة سوهاج.

وتابع: ألا يزيد دخل المتقدم عن 96 ألف جنيه سنويا للأسرة بما يعادل 8 آلاف شهريا للأسرة و72 ألف جنيه سنويا للأعزب، أي 6 آلاف جنية شهريا.

الأوراق المطلوبة للتقديم منها إيصال التأمينات

وأضاف المصدر، أنه يجب على المتقدم للحصول على الوحدات السكنية استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة من صندوق الإسكان الاجتماعي وهي صورة الرقم القومي للمتقدم والزوجة إذا كان متزوجًا وقسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد ومستندات تثبت الدخل ومفردات مرتب الزوجة، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء أو غاز أو مياه» وإيصال تأمينات يتم الحصول عليه من تأمينات سوهاج بشارع المدارس.

وأوضح: «يتم سحب الملف من مكاتب البريد المميكنة ومنها مكتب بريد الزهراء الرئيسي ومكتب بريد ناصر ومكتب بريد ميدان الهلال ومكتب بريد جامعة سوهاج».