الضرائب: لن يتم قبول فواتير ورقية من الممولين بعد أبريل 2023

بدأت الحكومة المصرية الخطوات الأخيرة للاعتماد على النظام الإلكتروني في المعاملات في كافة القطاعات الاقتصادية وغيرها، في خطوة تنتهي معها من التعامل بالنظام الورقي للمعاملات المالية والاقتصادية والخدمية والتجارية، حيث يُعد الأول من شهر أبريل 2023 الموعد الأخير أمام المجتمع الضريبي المصري، بما يضمه من شركات تجارية ومقدمي الخدمات والتجار والممولين ومستهلكين والمواطنين، ليتم إلزام الجميع بالتعامل رقمياً.

انتهاء منظومة الفاتورة الإلكترونية في ديسمبر

وقال الدكتور طلعت عبدالسلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه مع نهاية العام الحالي 2022 سيتوقف العمل بالنظام الورقي للفواتير في المجتمع الضريبي المصري تماماً، وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أنه مع انتهاء المرحلة الأخيرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف شهر ديسمبر المقبل، لن يتم قبول فواتير ورقية من الممولين والتجار والشركات في مأموريات الضرائب في جميع المحافظات تماماً.

مهلة أمام الممولين حتى أول أبريل 2023

وأضاف «عبدالسلام» أن هناك مهلة حددتها مصلحة الضرائب أمام المجتمع الضريبي بما يضمه من شركات ومؤسسات مالية وتجارية وخدمية وتجار وممولين وكذلك المستهلكين حتى الأول من أبريل 2023، لتوفيق الأوضاع، إذ لن يقبل في الثاني من شهر أبريل المقبل أي فاتورة ورقية في الإقرارات الضريبية التي يتقدم بها أفراد المجتمع الضريبي المصري.

وأكد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب على بدء المرحلة الأخيرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية صباح يوم الخميس الماضي، الموافق 15 سبتمبر 2022، والتي تضم 4 مراحل فرعية، تنتهي الأخيرة منها في منتصف شهر ديسمبر المقبل، قبل إعطاء مهلة للمجتمع الضريبي لتوفيق الأوضاع قبل حلول أبريل 2023.