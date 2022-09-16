طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي «الإعلان العاشر»

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر، ما جعلها تتصدر محركات البحث العالمية المختلفة باعتبارها واحدة من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثير من المواطنين.

ووفق الصندوق، فإن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي «الإعلان العاشر» يتم بالطرق التالية:

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

- الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

- ستظهر للمواطن أيقونة «الاستعلام عن حالة الطلب» والتي يتم اختيارها.

- قم بإدخال كلمة السر والرقم القومي الخاص بك.

- إدخال كافة البيانات المطلوبة لتظهر بعد ذلك حالة الطلب الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر.

إعلانات الإسكان المزيفة

وفي وقت سابق حذرت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من الإعلانات المزيفة التي تخرج للمواطنين، حيث كشفت فرق الرصد والتحليل بالصندوق، عن منشورات يزعم أصحابها أنّها تحتوي على معلومات بشأن الإعلان المقبل للصندوق والخاص بحجز وحدات المواطنين منخفضي الدخل.

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن المنشورات احتوت على صورة مٌعدلة ببرامج إلكترونية لكراسة الشروط الخاصة بالإعلان السابق «سكن لكل المصريين 2»، وتم تعديلها على أنّها كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد للمواطنين منخفضي الدخل.

وأكدت «عبد الحميد»، أن هذه الصورة غير صحيحة، وأنّ المعلومات الواردة بها سواء من أسماء مدن أو مواعيد خاصة بالتقدم على الوحدات السكنية كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وأن الهدف منها التلاعب بالمواطنين واستغلال اهتمامهم بالمشروعات والإعلانات التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمواطن.