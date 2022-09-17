انتشال جثتي ضحيتي معدية أشمنت النيلية ببني سويف.. «كانوا ماسكين بعض»

عثرت قوات الإنقاذ النهري والصيادين بمحافظة بني سويف، منذ قليل، على جثتي الطفل والمدرس ضحيتي حادث معدية أشمنت النيلية ببني سويف، «ممسكين لبعضهما» أمام قرية أطواب دائرة مركز الواسطى شمال المحافظة، وجرى انتشال الجثامين وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

إخطار بظهور جثتين لغريقين بنهر النيل في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بعثور الأهالي على جثتي طفل ورجل، أمام قرية أطواب دائرة المركز، يرجح أنهما ضحايا حادث معدية أشمنت النيلية، ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري على رأس سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وانتشال الجثامين ونقلها إلى مشرحة المستشفى، وإخطار ذويهما للتعرف عليهما.

نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق

جرى نقل الجثامين بسيارتي إسعاف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام وتم استدعاء أسر الضحايا للتعرف عليهما، تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة أمرت باستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

وتوافد أهالي الضحيتين المتوفين على مستشفى ناصر العام المركزي في انتظار انتهاء الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن تمهيداً لتشييعهما إلى مثواهما الأخير بمقابر عائلتهما شرق النيل.

تفاصيل غرق طفل ومدرس سقطا من معدية أشمنت شمال بني سويف

تعود تفاصيل الواقعة إلي تلقي اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بسقوط عدد من المواطنين و9 دراجات بخارية في مياه النيل من معدية قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال الإسعاف إلى موقع البلاغ واستطاعوا بمساعدة الأهالي من إنقاذ المواطنين، بينما اختفى مروان محمد محمد 9 أعوام، مقيم قرية الميمون التابعة لمركز ناصر، ومحمد إبراهيم داهش، 57 عامًا، مدرس، مقيم قرية الرياض بمركز ناصر، وفشلت محاولات إنقاذهما، عن أنظار المحيطين، ولم يستطع الأهالي إنقاذهما.