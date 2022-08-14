الأورمان: إجراء 77 عملية عيون لغير القادرين بالمحافظات خلال 15 يوما

أعلنت جمعية الأورمان إجراء 77 عملية جراحية للمرضى غير القادرين بمدن ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة، خلال النصف الأول من الشهر الجاري، وذلك بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون.

عمليات العيون في قنا

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إجراء 77 عملية جراحية تنوعت ما بين عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وكل ذلك بالمجان تمامًا دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، فضلا عن صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

المرضى غير القادرين

وأوضح «شعبان»، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة، مشيرا إلى إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم، وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة.

قوافل طبية

وأضاف، أن الأورمان تقوم شهريا بتنظيم القوافل الطبية يتم من خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف أدوية وإجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة، وأن الجمعية تستهدف خلال الفترة المقبلة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا وفي أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.