«الأورمان»: توزيع مساعدات مالية على مرضى الكلى في المنيا الأحد المقبل

كشف اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه جرى تطوير منازل 3 قرى بواقع 135 منزلا بتكلفة 12 مليون جنيه بمركز الواسطي ببني سويف، والأحد المقبل ستوزع الجمعية مساعدات مالية لمرضى الكلى للعلاج في المنيا.

«كل الأجهزة بتساعدنا في عمل الخير»

أضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، أنه جرى رصد الأكثر احتياجا بالتعاون الدقيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين، مردفا «كل أجهزة الدولة بتساعدنا لأنه عمل خير مجانا 100%».

وأشار إلى أن التطوير يشمل تركيب سيراميك في الأرضيات، وتوفير وإدخال الكهرباء، وتوصيل المياه، موضحا أن الجمعية عقدت بروتوكولا مع وزيري الإسكان والتضامن لصرف 100 مليون جنيه لتوصيل المياه في جميع أنحاء الجمهورية، مردفا: «أي أسرة معندهاش مياه تتصل بينا واحنا هنعملها توصيلة المياه».