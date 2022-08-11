«الأورمان» تنظم قافلة علاجية للمرضى غير القادرين بإطسا وأبشواي بالفيوم

نظمت جمعية «الأورمان» قافلة طبية علاجية استهدفت الكشف الطبي على 60 مريضا ومريضة من غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بقريتي سنرو البحرية بنطاق مركز أبشواي، وقصر الباسل بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعان مع مستشفى الفيوم الجامعي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاً من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

فحوصات وأشعة وتحاليل

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية نظمت قافلة طبية أجرت كافة الفحوصات، والأشعة، والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهاباً وعودة، إضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان تمامًا.

قوافل علاجية شهرية

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم شهريًا عمل قوافل علاجية للمرضى، حيث قامت الجمعية بتوقيع الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية على 12520 مريض عيون، و2745 مريض قلب بمحافظة الفيوم.

مشروعات صغيرة للسيدات

ولفت «شعبان» إلى أنّ جمعية الأورمان بمحافظة الفيوم سبق ونفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل وغير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة.

توزيع مساعدات موسمية

وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أنّ الجمعية تقوم بتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.