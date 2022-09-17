«حياة كريمة» تبني الوعي.. مبادرة «أنت الحياة» من الفيوم إلى الشرقية

تحرص المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على تطوير البنية التحتية للقرى بالريف المصري، وتوفير الخدمات الطبية والترفيهية والخدمات المختلفة للمواطنين، وصناعة وارتقاء وعي المواطنين في المحافظات والقرى الأكثر احتياجا، من خلال إطلاقها للعديد من المبادرات المختلفة والمتنوعة، منها مبادرة «أنت الحياة»، التي تهدف إلى دعم وزيادة وعي المواطنين في المحافظات.

«أنت الحياة» في الفيوم

انطلقت مبادرة «أنت الحياة» التابعة للمؤسسة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» من محطتها الأولى في محافظة الفيوم، يوم 15 أغسطس الماضي، واستمرت لمدة 6 أيام، قامت خلالها بتقديم العديد من الخدمات المختلفة للمواطنين، وقدمت العديد من الندوات التوعوية، للأطفال والشباب من سن 8 إلى 18 عاما، ووصل عدد المستفيدين من هذه الندوات، التي جاءت لتوعيتهم بأهمية الادخار والاستثمار، إلى 800 طفل وشاب من هذه الفئة العمرية، واحتوت الندوات على آليات تنظيم الميزانية اليومية، إلى جانب عملها على توعيتهم بالتحول الرقمي والشمول المالي وقواعد الإتيكيت.

واستهدفت «أنت الحياة» في الفيوم 800 طفل وسيدة وعملت على تقديم الخدمات المختلفة، منها توفير استمارات واستخراج 100 بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان، كما نظمت بعض الورش لتعليم الرسم والتي استهدفت 1000 شاب وطفل، فضلا عن تقديم عروض مسرحية للأطفال بهدف توعيتهم ضد الشائعات، وأيضا تعريفهم بمشروعات «حياة كريمة» المختلفة.

ووفرت المبادرة 1000 فرصة عمل للأهالي في الفيوم، بعدد من المجالات المختلفة، كالأعمال المهنية الفنية، والمهارات الرقمية والخدمات المالية، وصيانة أجهزة الكمبيوتر والمحمول، وغيره، وقامت المبادرة بتوزيع 1500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية خلال تواجدها بالفيوم.

مبادرة «أنت الحياة» في الشرقية

وانطلقت اليوم مبادرة «أنت الحياة» لمحطتها الثانية بمحافظة الشرقية من قرية بحر البقر 2 بمركز الحسينية، ومن المقرر أن تستمر في تقديم خدمتها لمدة 6 أيام متواصلة، فهي تشمل فاعليات مختلفة تقدمها للأهالي هناك.

وتقدم المبادرة ورش عمل توعوية للكبار، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، هذا إلى جانب إطلاق القوافلال طبية القوافل التوعية النفسية، بالتعاون مع الجامعة البريطانية، فضلا عن القوافل الطبية التي تطلقها وزارة الصحة وشركة إيفا.

وتضم مبادرة «أنت الحياة» في محافظة الفيوم 6 ورش ومحاضرات توعية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، هذا إلى جانب التعاون بين المبادرة ووزارة الشباب والرياضة في تنظيم فاعلية Step for better life وملتقى التوظيف.

ومن المقرر أن يتم تقديم عدد من الفعاليات التوعوية وورش عمل حرفية للسيدات وورش حكي للأطفال، ومسرح، في ختام اليوم، وذلك بالتعاون بين المبادرة ووزارة الثقافة.