مصر في عيون العالم.. أخبار قمة المناخ cop27 تتصدر الإعلام الدولي

أبرزت وسائل إعلام عربية وعالمية أحداث مرتبطة بمصر سواء كانت سياسية أو الاستعدادات لقمة المناخ التي تعقد في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، كما استعرضت جهود الدولة في ملف تلوث الهواء.

الشرق الأوسط: مشاركة عربية في ملتقى أولادنا لذوي القدرات الخاصة

وتحت عنوان «مشاركة عربية في ملتقى أولادنا لذوي القدرات الخاصة»، اهتمت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية بالحدث الذي تستضيفه مصر، أشارت إلى الدورة السادسة من ملتقى «أولادنا الدولي لذوي القدرات الخاصة» التي افتتحت فعالياتها مساء الخميس الماضي، بمشاركة عربية وصفتها بـ«اللافتة»، إذ تشارك 12 دولة عربية في الفعاليات من خلال فرق غنائية واستعراضية ومكرمين.

وأضافت الشرق الأوسط: «ملتقى هذا العام ينطلق حاملا شعار كلنا إنسان، ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتنسيق من وزارات الثقافة، والتضامن الاجتماعي، والسياحة والآثار، والتخطيط، والشباب والرياضة، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

والدورة الجديدة تتضمن مشاركة 34 دولة من بينها «ليبيا، والجزائر، والإمارات العربية المتحدة، والمغرب، واليمن، والأردن، وفلسطين، وتونس، والكويت، والسودان، وجنوب السودان».

وتابعت: «شهد حفل الافتتاح تكريم اسم المنتج محسن علم الدين، وتسلمتها عنه ابنته ياسمين، واسم الموسيقار سيد مكاوي وتسلمتها عنه إيناس وأميرة مكاوي، والناشطة الدولية الإماراتية شيخة القاسمي عن مبادراتها الدولية في التوعية بذوي القدرات الخاصة».

سكاي نيوز: في يوم الأوزون.. خطوات مصرية «واعدة» في ملف تلوث الهواء

أما شبكة «سكاي نيوز عربية»، أبرزت إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، أن نسبة الانخفاض في كمية الاستهلاك من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في مصر بلغت 15.6% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2020.

ونقلت عن جهاز الإحصاء: «مركبات الهيدروكلوروفلوركربون، تراجعت من 4.5 ألف طن عام 2020 إلى 3.8 ألف طن عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 15.6%».

وأوضح جهاز الإحصاء أن الاحتفال هذا العام يتزامن مع وصول مصر إلى المرتبة 21 في قائمة 64 دولة بمؤشر أداء تغير المناخ «CCPI» خلال عام 2022.

قناة أمريكية: جون كيري يعلن إطلاق مبادرة للتكيف على هامش مؤتمر المناخ

كما أكد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، أهمية دفع وتيرة العمل المناخي في مؤتمر cop27، ليكون مؤتمر للتنفيذ رغم التحديات العالمية الحالية، وكذلك أكد على أهمية المضي قدما في تنفيذ التوصيات التي خرج بها مؤتمر جلاسجو، وقيام الدول برفع الطموح لخفض الانبعاثات، بحسب قناة «cbs» الأمريكية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 مع جون كيرى المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ لمناقشة المخرجات المتوقعة من مؤتمر المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر خلال نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وتوافق كيري مع وزيرة البيئة المصرية ومبعوث المؤتمر على أهمية موضوعات التكيف خاصة للدول النامية والقارة الأفريقية، مؤكدا أن هناك مجهودات تجري بين الجانبين المصري والأمريكي لإطلاق مبادرة للتكيف على هامش مؤتمر المناخ COP27.

وأضاف جون كيري، أنه نسق مع الدول المختلفة والمنظمات الدولية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» لتنفيذ البرنامج الطموح لمصر الخاص بزيادة 10 جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة وربط ذلك بقضية الغذاء والمياه.