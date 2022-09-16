محمود محيي الدين: الدول العربية دورها مؤثر في قمة المناخ

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27) ومبعوث الأمم المتحدة لأجندة التمويل، إن المنطقة العربية لها دور مهم في قمة المناخ، خاصةً أن هناك بعض الدول العربية التي ما زالت تعتمد على القطاعات الاستخراجية، التي عليها أن تتكيف مع ما يأتي مستقبلاً من تغييرات، ودول أخرى تتعرض شواطئها للنحر، ومناطقها الزراعية وأماكنها المأهولة للتصحر، ومشكلات خاصة بندرة المياه، حيث توجد غالبية الدول العربية على رأس قائمة الدول الأكثر معاناة من الفقر المائي.

حلول المنطقة العربية في مواجهة التغيرات المناخية

وأوضح «محيي الدين»، خلال استضافته عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «قمة المناخ»، مع الدكتور عماد الدين عدلي، والمذاع على الفضائية المصرية، أن المنطقة العربية لديها أيضا من الحلول ما يساعدها على التصدي لمشكلات المناخ، بما تمتلكه من موارد بشرية وشبابية واستثمارات وإمكانيات وقدرات مختلفة، إضافة إلى موقعها المتميز، والقدرة على التعامل مع هذه المشكلات، مشيرا إلى أن الحلول تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية، تشمل بيانا متميزا لطبيعة المشكلة، وتدبير التمويل الكافي، إضافة إلى القدرات التنفيذية على الأرض.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وعن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، قال رائد المناخ لقمة شرم الشيخ إن هذه المبادرة تظهر قدرة مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة بقوة في تنفيذ مشروعات وخطط التنمية، من خلال فئات المشروعات التي تتضمنها المبادرة.

فرصة مصر في قمة المناخ

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، أن مصر أمام «فرصة عظيمة» من خلال استضافة مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال شهر نوفمبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورؤساء ومسؤولي أكثر من 190 دولة.