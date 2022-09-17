إصابة 27 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالغردقة

أصيب 27 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى شركات نقل الركاب بمنطقة جبل الزيت بطريق رأس غارب الغردقة شمال محافظة البحر الأحمر، وجرى نقل 6 حالات لأحد المستشفيات الخاصة القريبة لموقع الحادث لصعوبة حالتهم، ونقل الـ21 الآخرين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار المتابعة.

27 مصابا في حادث طريق رأس غارب الغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب بمنطقة جبل الزيت شمال مدينة الغردقة وعلى الفور دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بأكثر من سيارة اسعاف، وتبين إصابة 27 شخصا تم نقلهم إلى مستشفيات الغردقة لتلقي العلاج اللازم.

نقل 6 حالات خطيرة لمستشفى خاص

وعلى الفور انتقل الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر والدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر إلى مستشفى الغردقة العام لمتابعة حالة المصابين وعمل اللازم.

وأفاد مَسئولو صحة البحر الأحمر، بأن الحادث أسفر عن إصابة 27 شخصا بينهم 6 حالات خطيرة تم نقلهم إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث ونقل باقي المصابين إلى مستشفى الغردقة العام.