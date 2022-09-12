مصرع شخص وإصابة 5 من أسرة واحدة على طريق «الزعفرانة - رأس غارب»

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «الزعفرانة - رأس غارب» شمال محافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وتمّ إيداع الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة وجارٍ المتابعة.

مصرع وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا بحادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 15 على طريق «الزعفرانة - رأس غارب» شمال محافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة جميعهم من مدينة رأس غارب.

ونُقل المصابون إلى مستشفى رأس غارب المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة في مشرحة المستشفى وجار المتابعة.

أسماء المصابين في الحادث

وأفاد مصدر طبي بصحة البحر الأحمر، بأن الحادث أسفر عن مصرع سيدة تدعى «شيماء.س» وإصابة 5 آخرين، و«أسماء.س.ا» و«علي.م.ع»، 3 سنوات، و«عبد الرحمن.هـ.م» 18 سنة، و«مريم هـ.م» 14 سنة، و«فاطمة.هـ.م» 18 سنة جميعهم من مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

وقُدّمت لهم الإسعافات الأولية، والإصابات تراوحت بين خفيفة ومتوسطة وخطيرة وجار عمل اللازم.