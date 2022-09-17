إزالة 97 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ20 بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر خلال الفترة من 10 حتى 29 سبتمبر الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وأجهزة الدولة.

97 حالة تعد جملة إزالات تعديات المرحلة الثانية من الموجة الـ20

وأضاف المحافظ، إن الحملة تمكنت من إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة ونهر النيل بمركز فوه، برئاسة اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، مشيراً إلى أن جملة ما تم إزالته من تعديات منذ بداية المرحلة الثانية من الموجة الـ20، 97 حالة تعد على مساحة 3 أفدنة و17 قيراطا و5 أسهم، و4959 متراً.

عدم التهاون مع مخالفات البناء

وشدّد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، واستمرار رصد أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً عدم التهاون مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة، وإنفاذ القانون، والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه بالتعدي بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.