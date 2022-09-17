رفع 192 طن قمامة في حملات نظافة بمراكز ومدن كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم شن حملات نظافة ورفع القمامة والمخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلاً عن كنس وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق ورفع كفاءة وتسوية شوارع وميادين، بجميع المدن وقرى المراكز بالتنسيق والتعاون مع مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة، وغيرها من المعدات.

المتابعة المستمرة للقطاعات الخدمية

وأشار المحافظ، في بيان ، إلى رفع إجمالي مخلفات تصل لحوالي 192 طن، بمراكز «كفر الشيخ، وقلين، ودسوق، وفوه، ومطوبس، والرياض، وبيلا، الحامول، وبلطيم، ومسير، وسيدي غازي، والبرلس، ومصيف بلطيم»، وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين، منوهاً إلى حرصه الشديد على المتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية سواء عن طريق الجولات الميدانية أو تقارير رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من مدى توفير وتقديم الخدمات للمواطنين.

سوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتوفير الإمكانات اللازمة وتقديم كافة سُبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات بصفة يومية، لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة، وتحسين مستوى النظافة، والحفاظ على البيئة المحيطة.

وأكد المحافظ، علي اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقاً لرؤية مصر 2032 وخطة التنمية المستدامة.