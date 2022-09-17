استمرار التوترات بين بكين وتايوان.. 20 طائرة صينية تخترق تايبيه

استمرارا للتوترات بين الصين وتايوان، والتى تفجرت إثر زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لتايوان أغسطس الماضى، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد عشرين طائرة وخمس سفن صينية حول تايوان اليوم مع مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية قرب الجزيرة.

وأكدت تايوان خلال الأسابيع الماضية، سعيها لتعزيز قدرتها العسكرية، تزامنا مع استمرار المناورات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة مريبة، مؤكدة عزمها المضي في تعزيز قدراتها الدفاعية وفقا لشبكة «العربية».

تايوان تسعى لتعزيز قدرتها العسكرية لمواجهة الصين

ودشنت الصين عرضا عسكريا غير مسبوق الشهر الماضي، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان، والتي تعد أول زيارة لمسؤول أمريكي للجزيرة منذ عام 1997.

وأجرت الصين مناورات عسكرية لمدة أسبوع بمشاركة طائرات مقاتلة وصواريخ وسفن حربية في مياه تايوان وأجوائها، وهو ما اعتبرته تايوان تدريبا على عملية اجتياح.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وحذرت أمريكا من التدخل في شؤون الصين الداخلية، وخاصة بشأن تايوان، فيما ردت واشنطن بإقرار قانون يسمح بزيادة الدعم العسكري لتايوان لمدة 4 سنوات وهو ما يعد استفزازا لبكين.

ويعتبر الرئيس الصينى شي جينبينغ توحيد تايوان جزءا من مشروع التجديد الكبير الذي وضعه، واشتد الضغط على تايوان تدريجيا من وصوله للرئاسة قبل عشر سنوات.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الصيني صراحة سعيه لإعادة توحيد الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي مع البر الرئيسي، كما لم يستبعد حتى استخدام القوة.

الرئيس الصيني يسعى لتوحيد الجزيرة مع البر الرئيسي لبلاده

في ذات السياق، كشف نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ديفيد كوهين أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أبلغ جيشه بأنه يريد أن يكون لدى الصين القدرة على السيطرة على تايوان بالقوة بحلول عام 2027 وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وأوضح: «تقييمنا هو أنه لم يتخذ قرارا بفعل ذلك، لكنه طلب من جيشه أن يضعه في موقف حيث إذا كان هذا ما يريد فعله، فسيكون قادرا على ذلك».