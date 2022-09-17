اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. 6 أشهر من التحالف الوطني لتنمية «أهل بلدنا»
كتب:
محمود البدوي
08:20 م | السبت 17 سبتمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأحد 18 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى:
- 24 كيانًا تحت ميثاق واحد لدعم مبادرات الحماية والدعم الاجتماعي
- 6 أشهر من التحالف الوطني لتنمية «أهل بلدنا»
- 5 ملايين أسرة مستفيدة ودعم نقدي لـ600 ألف عائلة و1.1 مليار جنية مشروعات متنوعة
- زيادة دعم التحالف للأسر المصرية بعد توجيهات الرئيس بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
- د. نهى طلعت عبد القوي: صرفنا المساعدات لـ420 ألف أسرة مطلع سبتمبر
- انطلاق مبادرة «دخول المدارس» بـ300 مليون جنيه.. وتجهيز «اليتيمات» في 10 محافظات
- السيسي يوجه بالانتهاء من كافة الأعمال بشبكة الطرق بالدلتا خلال 2023
- برعاية الشركة «المتحدة».. «القاهرة للدراما» «حان الآن موعد الريادة»
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بحضور 4 وزراء
- الحكومة: نفذنا توجيهات الرئيس بدعم 431 ألف يتيمة ويتيم.. وسداد المصروفات لـ54 ألف طالب
الصفحة الثانية:
- مجلس الوزراء ينفي إلغاء «6 ابتدائي»: «شائعات»
- فحص 171 ألف مولود مجانًا ضمن «الأمراض الوراثية»
- «التخطيط» تبحث إدراج «فارس» بأسوان كنموذج للقرية الخضراء بـ«قمة المناخ»
- «الرقابة الصحية» تطلق مبادرة «مستشفيات آمنة= فرصة حياة»
- «القصير» يبحث مع مدير «إيكاردا» الاستعداد لـ«cop27»
- «حياة كريمة»: 6 آلاف يستفيدون من خدمات «أنت الحياة» بالشرقية
- «الإسكان»: انتهاء «شفاء الأورمان للأطفال» بسوهاج الجديدة قريبا
- مبادرة لتنظيف قاع شواطئ الإسكندرية من المخلفات
الصفحة الثالثة:-
- «مدبولي»: «المؤتمر الاقتصادي» فرصة لمناقشة كل التحديات
- «المشاط»: «يونيسيف» تقر البرنامج القطري للتعاون مع مصر
- مباحثات «مصرية- أمريكية» حول المخرجات المتوقعة لمؤتمر المناخ
- افتتاح «شجرة مريم» ضمن نقاط مسار «رحلة العائلة المقدسة»
- «التجارة»: تطوير «الرقابة على الصادرات» والإفراج عن الشحنات
- «التعليم العالي»: إعلان نتيجة «تقليل الاغتراب» خلال 72 ساعة
- «شكري» يتوجه إلى نيويورك اليوم للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
- «الحوار الوطني» يبحث قضايا المحاور الثلاثة قبل انطلاق الجلسات
- زيادة رسوم عبور قناة السويس بنسبة 15% مطلع العام المقبل
الصفحة الرابعة:
- «المتحدة للخدمات الإعلامية» تعيد مصر إلى الصدارة بأول مهرجان لـ«الشاشة الصغيرة»
- «القاهرة للدراما».. حان الآن موعد الريادة
- انطلاق الدورة التجريبية الأولى بمسلسلات رمضان.. والأعمال العربية في الموسم المقبل
- أشرف زكي: «المتحدة» نشطت صناعة الدراما.. وآن الأوان للتنافس على جوائز باسم مصر
الصفحة الخامسة:
- صابرين: مشاركة أوسع للأعمال العربية و«الرقمية» في الدورة الثامنة
- نجلاء بدر: تكريم المعتزلين والغائبين عن الشاشة منذ فترة ضمن الفعاليات
- تامر محسن: صناع الدراما وأبطالها سيتسابقون للحصول على تكريمات «القاهرة للدراما»
- خيرية البشلاوي: النتائج ستخلو من المجاملة وتعبر عن تقييم يرضى المحكمين
- صاحب الرعاية البلاتينية للمهرجان: شرف كبير أن يتصدر شعارنا أولى دورات المهرجان ونثق في نجاحه
الصفحة السادسة:
- 6 أشهر من «التحالف الوطني» لخدمة «العمل الأهلي»
- 24 كيانًا تحت ميثاق واحد لدعم مبادرات الحماية والدعم الاجتماعي
- أمين التحالف في حوار لـ«الوطن»: انتظروا مفاجآت في ملف المبادرات.. والطلبة خطوتنا القادمة
- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «الزهراء حين تغضب»
الصفحة السابعة:
- إنبي يستغنى عن 4 لاعبين
- الزمالك يواجه إيليكت سبورت التشادي في ضربة البداية بـ«أبطال أفريقيا»
- «كولر» يتحفظ على ضم «سليماني وبيريرا» وعودة تدريجية لـ«أفشة وشريف»
- «فيتوريا» يعدد إيجابيات المرحلة الأولى من معسكر المنتخب.. ويؤكد: تابعت كل لاعبي الدوري بلا استثناء
- مواجهات على صفيح ساخن في الدوريات الأوروبية ديربي إسباني بين الريال وأتلتيكو في غياب «بنزيما»
الصفحة الثامنة والأخيرة
- الملعب مصري والمنافسة أفريقية «مالي* السنغال»
- 4 فرق من طلبة الأزهر الأفريقيين يتنافسون على بطولة «الصداقة»
- مولد النبي يهل بتقاليعه: الحصان بقى جمل والعروسة باسم صاحبتها
- من «بسملة» إلى كل «أولادنا»: مفيش مستحيل على صاحب الإرادة
- «حفلات الحظ» ما تتعوضش في البحر الأحمر: ساحة مفتوحة وسمسمية