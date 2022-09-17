اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. 6 أشهر من التحالف الوطني لتنمية «أهل بلدنا»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأحد 18 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى:

- 24 كيانًا تحت ميثاق واحد لدعم مبادرات الحماية والدعم الاجتماعي

- 6 أشهر من التحالف الوطني لتنمية «أهل بلدنا»

- 5 ملايين أسرة مستفيدة ودعم نقدي لـ600 ألف عائلة و1.1 مليار جنية مشروعات متنوعة

- زيادة دعم التحالف للأسر المصرية بعد توجيهات الرئيس بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

- د. نهى طلعت عبد القوي: صرفنا المساعدات لـ420 ألف أسرة مطلع سبتمبر

- انطلاق مبادرة «دخول المدارس» بـ300 مليون جنيه.. وتجهيز «اليتيمات» في 10 محافظات

- السيسي يوجه بالانتهاء من كافة الأعمال بشبكة الطرق بالدلتا خلال 2023

- برعاية الشركة «المتحدة».. «القاهرة للدراما» «حان الآن موعد الريادة»

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بحضور 4 وزراء

- الحكومة: نفذنا توجيهات الرئيس بدعم 431 ألف يتيمة ويتيم.. وسداد المصروفات لـ54 ألف طالب

الصفحة الثانية:

- مجلس الوزراء ينفي إلغاء «6 ابتدائي»: «شائعات»

- فحص 171 ألف مولود مجانًا ضمن «الأمراض الوراثية»

- «التخطيط» تبحث إدراج «فارس» بأسوان كنموذج للقرية الخضراء بـ«قمة المناخ»

- «الرقابة الصحية» تطلق مبادرة «مستشفيات آمنة= فرصة حياة»

- «القصير» يبحث مع مدير «إيكاردا» الاستعداد لـ«cop27»

- «حياة كريمة»: 6 آلاف يستفيدون من خدمات «أنت الحياة» بالشرقية

- «الإسكان»: انتهاء «شفاء الأورمان للأطفال» بسوهاج الجديدة قريبا

- مبادرة لتنظيف قاع شواطئ الإسكندرية من المخلفات

الصفحة الثالثة:-

- «مدبولي»: «المؤتمر الاقتصادي» فرصة لمناقشة كل التحديات

- «المشاط»: «يونيسيف» تقر البرنامج القطري للتعاون مع مصر

- مباحثات «مصرية- أمريكية» حول المخرجات المتوقعة لمؤتمر المناخ

- افتتاح «شجرة مريم» ضمن نقاط مسار «رحلة العائلة المقدسة»

- «التجارة»: تطوير «الرقابة على الصادرات» والإفراج عن الشحنات

- «التعليم العالي»: إعلان نتيجة «تقليل الاغتراب» خلال 72 ساعة

- «شكري» يتوجه إلى نيويورك اليوم للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

- «الحوار الوطني» يبحث قضايا المحاور الثلاثة قبل انطلاق الجلسات

- زيادة رسوم عبور قناة السويس بنسبة 15% مطلع العام المقبل

الصفحة الرابعة:

- «المتحدة للخدمات الإعلامية» تعيد مصر إلى الصدارة بأول مهرجان لـ«الشاشة الصغيرة»

- «القاهرة للدراما».. حان الآن موعد الريادة

- انطلاق الدورة التجريبية الأولى بمسلسلات رمضان.. والأعمال العربية في الموسم المقبل

- أشرف زكي: «المتحدة» نشطت صناعة الدراما.. وآن الأوان للتنافس على جوائز باسم مصر

الصفحة الخامسة:

- صابرين: مشاركة أوسع للأعمال العربية و«الرقمية» في الدورة الثامنة

- نجلاء بدر: تكريم المعتزلين والغائبين عن الشاشة منذ فترة ضمن الفعاليات

- تامر محسن: صناع الدراما وأبطالها سيتسابقون للحصول على تكريمات «القاهرة للدراما»

- خيرية البشلاوي: النتائج ستخلو من المجاملة وتعبر عن تقييم يرضى المحكمين

- صاحب الرعاية البلاتينية للمهرجان: شرف كبير أن يتصدر شعارنا أولى دورات المهرجان ونثق في نجاحه

الصفحة السادسة:

- 6 أشهر من «التحالف الوطني» لخدمة «العمل الأهلي»

- 24 كيانًا تحت ميثاق واحد لدعم مبادرات الحماية والدعم الاجتماعي

- أمين التحالف في حوار لـ«الوطن»: انتظروا مفاجآت في ملف المبادرات.. والطلبة خطوتنا القادمة

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «الزهراء حين تغضب»

الصفحة السابعة:

- إنبي يستغنى عن 4 لاعبين

- الزمالك يواجه إيليكت سبورت التشادي في ضربة البداية بـ«أبطال أفريقيا»

- «كولر» يتحفظ على ضم «سليماني وبيريرا» وعودة تدريجية لـ«أفشة وشريف»

- «فيتوريا» يعدد إيجابيات المرحلة الأولى من معسكر المنتخب.. ويؤكد: تابعت كل لاعبي الدوري بلا استثناء

- مواجهات على صفيح ساخن في الدوريات الأوروبية ديربي إسباني بين الريال وأتلتيكو في غياب «بنزيما»

الصفحة الثامنة والأخيرة

- الملعب مصري والمنافسة أفريقية «مالي* السنغال»

- 4 فرق من طلبة الأزهر الأفريقيين يتنافسون على بطولة «الصداقة»

- مولد النبي يهل بتقاليعه: الحصان بقى جمل والعروسة باسم صاحبتها

- من «بسملة» إلى كل «أولادنا»: مفيش مستحيل على صاحب الإرادة

- «حفلات الحظ» ما تتعوضش في البحر الأحمر: ساحة مفتوحة وسمسمية