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بريد الوطن .. صباح الفل

كتب:

الوطن
10:55 م | الجمعة 16 سبتمبر 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

وصباح الفل أما يشقشق

والندى ع الورد يقوم ينطق

وستاير ليلى المشدودة

وإيدين الشمس الممدودة

ترخيلى الحبل على الغارب

تفتح لى الأمل المتوارب

ع البحرى تفتح لى طريقها

أدخلنى أفتش زواريقها

ف صباح الفل أما يشقشق

والندى ع الورد يقوم ينطق

والورد يهفهف ويفتح

أحلامى العطلانة تصحصح

اسكنى يا روايحه ف نغاشيشى

فصباح الفل أما يشقشق

والندى ع الورد يقوم ينطق

تجريلى الميّه فى قنواتى

والسعد أما يواتى يواتى

والأعمى هيفتح لى ساعاتى

والليل هيليل بناياتى

                                                       سامح لطف الله 

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