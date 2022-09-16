بريد الوطن .. وجِّه بقبول طلبات «التصالح خارج الكردون» يا وزير التنمية المحلية

أعلن من قبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قبول جميع طلبات التصالح للمواطنين، فيما يخص البناء، وتعد الدولة الآن قانوناً باعتبار «نموذج 10» تصريحاً لاستكمال البناء أو التعلية أو الهدم والبناء.. والآن وقد دفع المواطنون «جدية التصالح» منذ أكثر من عام، فى انتظار قبول طلبات التصالح، وقد تم قبول ما هو داخل الحيز العمرانى فقط، ويتبقى الآن المخالفات خارج الكردون، من الأراضى التى صارت (بور)، ولا تصلح إلا للبناء، فما مصير هذه الطلبات والفلوس التى دُفعت؟ وعليه نناشد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، التوجيه العاجل بقبول جميع طلبات التصالح، بكل أشكال المبانى وخصوصاً الأسوار، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

أحد المضارين

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