إلهام شاهين لـ«الوطن»: مبسوطة جدا بمهرجان القاهرة للدراما.. والفخراني عنوان النجاح

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بالدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما والمقرر انطلاقها يوم 21 سبتمبر برئاسة يحيى الفخراني.

وقالت إلهام شاهين، لـ«الوطن»: «مبسوطة جدا بمهرجان القاهرة للدراما وأول ما يتواجد دكتور يحيى الفخراني في أي مكان، فهو عنوان النجاح والثقة والاحترام، والواحد هيبقى مصدق كل شيء في هذا المهرجان وجميع الجوائز ستذهب لكل من يستحقها فعلا».

وأضافت إلهام شاهين: «عندما علمت بالمهرجان وأنه برئاسة دكتور يحيى الفخراني كلمته وباركت له طبعا وقولتلوا سأكون أول الحضور إن شاء الله».

مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى

وتنطلق الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما يوم 21 سبتمبر الحالي، ويتنافس على الجوائز أكثر من 27 مسلسلا تنافست خلال موسم رمضان الماضى 2022 منهم «الاختيار 3»، «العائدون»، «دايماً عامر»، «الكبير أوى 6»، «راجعين يا هوى»، «فاتن أمل حربى»، «ملف سرى»، «جزيرة غمام»، «المشوار»، وغيرها.

وتضم لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما عددا كبيرا من صناع الدراما وهم المخرجة القديرة إنعام محمد علي، والسينارست حاتم حافظ، والفنانة صابرين، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، والناقدة خيرية البشلاوي، والموسيقار راجح داوود، ومدير التصوير محسن أحمد والمخرج تامر محسن.