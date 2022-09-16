إلهام شاهين تهنئ ابنة شقيقتها على أول بطولة مطلقة: فخورة بيكي

هنأت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين والتي لُقبت باسم «إلهام الصغير»، على أول بطولة مطلقة لها.

ونشرت إلهام شاهين البوستر الدعائي للفيلم والذي تظهر عليه صورة إلهام الصغيرة وعلقت علية قائلة: «مبروك إلهام الصغيرة.. أول فيلم قصير من بطولتها شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.. أكبر مهرجانات العالم .. فخورة بيكي حبيبتي جداً».

وأضافت إلهام شاهين قائلة: «برافو المخرجة كوثر يونس في أول فيلم من إخراجها.. وبرافو مارك حجار الذي شارك إلهام صفى الدين البطولة.. سعيدة وفخورة بكم جميعاً إن أول فيلم في حياتكم يشرف مصر واسم السينما المصرية في مهرجان فينيسيا.. برافو.. بداية عظيمة ومستقبل مشرق إن شاء الله».

أعمال إلهام شاهين

وشاركت الفنانة إلهام شاهين، كعضو لجنة تحكيم في مهرجان كازان السينمائي الدولي، كما تم تكريمها وفي أغسطس الماضي، بمهرجان الفحيص للثقافة والفنون بالأردن.