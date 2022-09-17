تامر محسن عن مهرجان «القاهرة للدراما»: محدودية الجوائز تزيد من قوته وتميزه

أعرب المخرج تامر محسن، عن سعادته البالغة، لمُشاركته كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان «القاهرة للدراما» فى دورته الأولى، الذى يُعد المهرجان الأول من نوعه الخاص بالدراما التليفزيونية، قائلاً: «سعدت باتخاذ خطوة مُهمة كهذه نظراً لأهميتها الشديدة للدراما والفن والمجتمع».

تامر محسن وسر غياب المهرجانات الرسمية للدراما

وأشار لـ«الوطن»، إلى السؤال الذى ظل يراوده منذ سنوات طوال، حول عدم وجود مهرجان رسمي خاص بالدراما التليفزيونية، رغم حدوث طفرة فنية كبيرة على مستوى الأعمال الدرامية المُقدمة للجمهور، فضلاً عن سؤاله حول أسباب وجود مهرجانات كبيرة وعريقة، لكنها خاصة بالسينما فقط.

وقال «محسن»، إنّ هناك «كيانات» ومؤسسات غير رسمية، كانت تُنظم مهرجانات من آنٍ لآخر، وتُكرم أبطال وصُنّاع الدراما، لكنها تفتقد الشفافية، متابعاً أنّ «هذه المهرجانات كانت مجرد اجتهادات تأخذ شكل احتفالية، وتمنح الجوائز وفقاً للفنان الذى يحضر فقط، وهذا يُفقد الجائزة قيمتها، لأن الجائزة الحقيقية هى التى يتسابق الفنان للحصول عليها».

تامر محسن وسرية إعلان النتائج

وأكد أنّ مهرجان «القاهرة للدراما» سيتجاوز كل هذه الأخطاء والملاحظات ليخرج بشكلٍ احترافى، حتى تحظى جوائزه بقيمة يتسابق عليها الفنانون، من خلال تقديم أفضل ما لديهم من أعمال، ليكون لهم نصيب من تلك الجوائز فى الدورات المُقبلة.

ويرى «محسن» أنّ «سرية إعلان النتائج قبيل موعد انعقاد الحفل، ومحدودية الجوائز، يزيد من قوة وتميز هذا المهرجان»، موضحاً أنّه كلما تقلص عدد الجوائز وتحديد فئاتها، يُثقل من قيمتها.