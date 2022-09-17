أشرف عقبة: الدولة عززت قدرة المنشآت الصحية وطورت القطاع

أشاد الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، بجهود الدولة المصرية في العمل على تعزيز قدرة المنشآت الصحية، وتطوير القطاع الطبي للارتقاء بصحة المواطن، إذ ذكر أن القيادة السياسية استطاعت خلال السنوات الماضية، بعمل طفرة في مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة من خلال تطبيق التأمين الصحي الشامل من خلال تطوير عدد من المستشفيات فضلاً عن إضافة العديد من الأجهزة للمعامل والتحاليل والإشاعات وتوفير الأدوية.

تطبيق نظام الحوكمة الإكلينيكية حاليا

أضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «إكسترا اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية نانسي نور، ويعرض على شاشة «extra news»، اليوم السبت، أن جهود الدولة في هذا القطاع الهدف منها سلامة الخدمة الصحية التي تقدم للمواطن، كما أنه يتم حالياً تطبيق نظام الحوكمة الإكلينيكية حتى يتم توصيل الخدمات الصحية للمواطن بشكل علمي وأمن وتغطية كل احتياجات المواطن من خلال الأطباء وشركات الأدوية، فالتحول الرقمي سهل على المواطنين الحصول على الخدمات.

مصر استفادت من جائحة كورونا بالتحول الرقمي

وأشار رئيس قسم الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، إلى أنه على الرغم من أن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» كانت مشكلة بالعالم أجمع إلا أن مصر استفادت من هذه الجائحة بالتحول الرقمي، حيث يستطيع المواطن من خلال التحول الرقمي الاستفادة من كل الخدمات من خلال وسائل التواصل وعدم الانتقال للمستشفى إلا في الضرورة القصوى، فاستخدام التحول الرقمي استطاع أن يعطي مؤشرات عن الوضع الصحي لمصر والمصريين.

وتابع: «هذا الأمر يأتي بجانب قدرة التحول الرقمي على جدولة كل المشاكل الصحية حتى يكون هناك بيانات كاملة عن المواطنين الذين يعانون من مشاكل صحية سواء حادة أو مزمنة».