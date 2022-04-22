أشرف عقبة يحذر من تجمعات عيد الفطر: قد تتسبب في زيادة إصابات كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة الأسبق بجامعة عين شمس، إن إصابات فيروس كورونا المستجد تزداد مع المناسبات التي تشهد تجمعات كبيرة مثل الأعياد والمناسبات، وهو أمر متوقع حدوثه بكثرة في الأيام المقبلة التي تمثل فرصا للتجمعات والزيارات.

الأعياد تزيد فرص انتشار كورونا

وأضاف «عقبة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ودعاء جاد الحق، مقدمي برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هناك تخوف من قدرة التجمعات على نقل العدوى بين عدد كبير من الأشخاص، مطالبا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة في أعداد المصابين.

وتابع رئيس قسم المناعة الأسبق بـ جامعة عين شمس أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا كبيرا على مستوى قلة شدة الحالات وقلة الإصابات، وذلك بسبب زيادة عدد الحاصلين على اللقاحات، حيث جرى رفع مستوى المناعة المجتمعية.

معظم الإصابات خفيفة

وأشار إلى أنّ معظم الإصابات كانت ضعيفة ولا تحتاج إلى تلقي العلاج في المستشفيات، لكن يجب الحذر لأن بعض الإصابات شديدة، ونصح أي شخص يعاني من أعراض تنفسية بالالتزام بالعطس الصحي، أي في منديل والتخلص منه بالشكل آمن والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط المستمر بالمحيطين به.

كما أكد ضرورة الحصول على الجرعات التنشيطية بعد 6 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية، للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الفرق الطبية وكبار السن ومصابي الأمراض المزمنة يجب أن يحصلوا عليها.