أشرف عقبة: انخفاض كبير في أعداد مصابي كورونا بمصر خلال الفترة الأخيرة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، إنّ أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر قلّت إلى حد كبير خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة أعداد المواطنين الذين حصلوا على اللقاحات في الفترة الأخيرة، حيث خططت مصر لتطعيم أكثر من 70% من المواطنين، وكانت هذه الحصيلة سبب مباشر في تقليل الإصابة وشدة المرض.

وأضاف رئيس أقسام الباطنة في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميتين دعاء جاد الحق وانجي طاهر، أن أعراض متحور كوورنا تشبه أعراض البرد والانفلونزا، مثل ارتفاع درجات الحرارة وسيلان في الأنف والتهاب في الحلق، إلى جانب كحة بسيطة، مشيرًا إلى أن أعراض وتداعيات ما بعد كورونا تختلف من شخص لآخر.

اختلافات أعراض ما بعد كورونا

وتابع أشرف عقبة، أن هذه الاختلافات ترجع إلى التركيب الجيني والمشكلات الصحية المصاحبة والحصول على اللقاحات، وبالتالي دعت منظمة الصحة العالمة إلى الحصول على اللقاحات، وأصبحت تداعيات جائحة كورونا أقل كثيرا من قبل، لافتًا إلى أن متحور كورونا هو الأقل شدة من بين المتحورات السابقة.

التنبؤ بشكل المتحور الجديد غير ممكن علميا

وأكد أن التنبؤ بشكل المتحور الجديد غير ممكن علميا، لكن عندما تظهر أي أعراض على أشخاص معينين في منطقة معينة بمعدلات إصابة أكبر يتم دراسة هذه العينات لمعرفة ما إذا كانت نتيجة الإصابة بمتحور جديد أو سلالة جديدة أم لا، حيث يتم إجراء دراسات حول شدة الإصابة، معدلات الانتشار، الاستجابة للأدوية واللقاحات المتاحة، وبهذا الشكل تتكون فكرة عن السلالة الجديدة وعما إذا كانت أكثر أو أقل شدة.