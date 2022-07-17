أشرف عقبة: ارتفاع عدد إصابات كورونا في مصر 10% في آخر أسبوعين (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنّ أعداد إصابات فيروس كورونا زادت في مصر خلال آخر أسبوعين بنسبة تتراوح بين 8% إلى 10% عن الأسابيع السابقة، مشيرًا إلى أنّ الإصابات بدأت الارتفاع في العالم كله.

وأضاف عقبة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا زادت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، نتيجة ظهور طفرة جديدة من سلالة أوميكرون، حيث يوجد 3 طفرات من أوميكرون أسرع في الانتشار».

متحورات أوميكرون

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس: «الحصبة هي الفيروس الأسرع انتشارا، إذ ينقل المصاب الواحد أكثر من 18 شخصا، أما متحورات أوميكرون فالمصاب بها يمكنه نقل العدوى إلى 10 أشخاص، ما يعني أنّنا نواجه معدلات انتشار أعلى».

المتحورات الأخرى ما زالت موجودة

وأشار عقبة، إلى أنّ المتحورات الأخرى ما زالت موجودة لكن يحدث نوع من الانتقاء، أي أثناء إصابة أي شخص يتكاثر الفيروس فيه، ويتم انتقاء السلالة الأسرع التي لديها القدرة على الاستمرار، وبالتالي يزيد عدد المصابين بهذه السلالة، وتكون هي المهيمنة على معظم الإصابات.