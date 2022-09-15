«قناة السويس» توقع بروتوكول لتوطين صناعة اليخوت السياحية

أعرب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تطلعه لتكامل الجهود الوطنية نحو توطين صناعة اليخوت السياحية في مصر، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبحث عن مصادر جديدة لتنويع الدخل والاهتمام بسياحة اليخوت ومشاركة القطاع الخاص الوطني في المشروعات التنموية، إلى جانب تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس في المنطقة الجنوبية.

الفريق ربيع: نسعى لتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الهيئة

وأضاف الفريق ربيع، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة قناة السويس، وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، أن اتفاقية التعاون ستتيح تصنيع يخوت سياحية من طرازات مختلفة، لإدخال خبرات فنية جديدة وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد التابعة للهيئة.

رئيس «ترسانة البحر الأحمر»: صناعة اليخوت تدعم الاقتصاد القومي

ومن جانبه، قال مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، إن صناعة اليخوت السياحية من الأنشطة الاقتصادية الواعدة التي سيكون لها مردود على توفير فرص العمل وزيادة موارد الاقتصاد القومي.

ووقع مذكرة التفاهم، المهندس محمد حسن عبد المنعم، مدير إدارة التموين بالهيئة، ومصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور الفريق ربيع.

وكانت هيئة قناة السويس، تسلمت اليخت «نصر» واليخت «إرادة» لينضما إلى أسطول هيئة قناة السويس، بعد انتهاء بنائها بترسانة جنوب البحر الأحمر للعمل في استقبال كبار الزوار.

ويبلغ طول اليخت الواحد 29 مترا بعرض 6.7 متر وغاطس 1.6 متر، ويسير بسرعة 20 عقدة في الساعة، ويضم 4 غرف داخلية للمعيشة مزود بمحركين قدرة المحرك الواحد 1800 حصان.