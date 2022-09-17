تامر محسن: يحيى الفخراني شخصية استثنائية ووجوده بمهرجان الدراما شرف

كشف تامر محسن عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما عن المعايير التى سيعتمد عليها فى المفاضلة ما بين الأعمال المشاركة ضمن المنافسة، قائلاً إنه يرى بـ«عين المُشاهد» وليس كونه أحد صُنّاع الدراما، «لازم وأنا بتفرج أتأثر وأحب وأتبسط وأتماهى وأتوحد بعيداً عن كونى فى الصناعة، فلا يمكن أن أمنح جائزة لمسلسل ما، صُنع باحترافية، لكنه فشل فى التأثير على المُشاهد واللعب بمشاعره وأحاسيسه».

استثناء مسلسل الاختيار من التقييم

وأشاد المخرج تامر محسن، بقرار استثناء مسلسل «الاختيار» بأجزائه الثلاثة من التقييم، واصفاً إياه بقوله: «قرار ذكى وحكيم جداً، لأن هذا المسلسل استثنائى وجودته ستُسبب نوعاً من الظلم للمسلسلات الأخرى، فهو بمثابة عمل مميز ومختلف بداية من الميزانية وكذلك عدد أبطاله المُشاركين، لذلك سيكون له تكريم خاص».

يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما

وعن اختيار الفنان يحيى الفخرانى ليتولى منصب رئيس المهرجان، قال المخرج تامر محسن، إنه «شرف كبير وجود اسم كبير وقيمة وقامة عالية جداً، فنحن سعداء كونه موجوداً على رأس المهرجان، فهو شخصية استثنائية نادرة برصانتها وذكائها وسلامها الداخلى فضلاً عن تفانيه فى العمل»، مُعتبراً وجوده يمنح قيمة كبيرة للمهرجان ويضمن مصداقية الجمهور.