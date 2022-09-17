شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة بمحافظة كفر الشيخ 2022.. 4 مراكز

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن البدء في طرح شقق سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي لعام 2022 بعدد من محافظات الجمهورية ومراكزها وذلك بهدف توفير سكن ملائم للأسر المصرية، موضحة أن سحب كراسات الشروط سيكون في 2 من شهر أكتوبر المقبل حتى 27 من الشهر ذاته مع وضع الأوراق المطلوبة لذلك.

مشروعات الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ 2022

ومن جانبه كشف المهندس أحمد الشناوي وكيل وزارة الإسكان، بمحافظة كفر الشيخ، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ 2022، والتي تتضمنها كراسة الطرح من قبل وزارة الإسكان والتي تم الإعلان عنها مؤخراً عن توافر 4 أماكن متاحة بالمحافظة وهي كالتالي:

مشروع الإسكان الاجتماعي ببيلا

مشروع الإسكان الاجتماعي بالرياض

مشروع الإسكان الاجتماعي بفوه

مشروع الإسكان الاجتماعي بمطوبس

مساحة الشقة 90 متراً

وأوضح المهندس أحمد الشناوي في تصريح لـ«الوطن»، أن شراء كراسات الشروط ودفع إيصال الاستلام سوف تسدد عن طريق مكاتب البريد المتواجدة بقرى ومدن المحافظة والتي سوف يعلن من خلال كراسات الشروط عن عدد الوحدات السكنية المتاحة بـ 4 مراكز والتي تبلغ مساحة الشقة 90 متراً تسلم للمستفيد كاملة التشطيب.