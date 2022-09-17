أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022.. تبدأ من 194 ألف جنيه

منذ إعلان وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بخصوص توفير سكن لكل مواطن مصري، لذلك ارتفعت عمليات البحث عبر عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022.

وفي التقرير التالي، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، أسعار شقق الاسكان الاجتماعي 2022 وأماكن وجود الشقق، وفق المعلن من صندوق الإسكان الاجتماعي:

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وكشفت وزارة الإسكان عن أسعار الشقق التي تم طرحها ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 3»، حيث تتراوح قيمة الشقة ما بين 194 ألف جنيه وحتى 310 آلاف جنيه.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

ووفق المعلن فإن طرح الإسكان الاجتماعي، وهي وحدات جاهزة للتسليم الفوري، في المحافظات والمدن الآتية «الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس».

مواعيد حجز شقق وزارة الإسكان ضمن «سكن لكل المصريين 3»

ويمكن للراغبين في حجز وحدة من وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين 3»، بداية من غد الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولباقي المواطنين يبدأ الحجز من يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022، وحتى يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022.

يشار إلي أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد أصدرت بيانا سابقا، أشارت فيه إلى أنه تم رفع سعر بيع الوحدة السكنية إلى 1.7 مليون جنيه، بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل.