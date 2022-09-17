أسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في محافظة المنوفية.. اعرفها

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية منذ أيام، عن فتح باب التقديم لـ«سكن لكل المصريين»، ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفيما يلي أسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في محافظة المنوفية، وعددها 4565 وحدة سكنية.

أسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022

يهتم الكثير من بين أبناء محافظة المنوفية على البحث عن الوحدات السكنية الجديدة التي تقدمها الدولة للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث يوجد حالة من الفرح والبهجة بين أبناء المحافظة، وازدات عمليات البحث عن أسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في محافظة المنوفية.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الإسكان فإن أسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في محافظة المنوفية، تأتي الوحدة السكنية بمبلغ 207 آلاف جنيه بخلاف 5% من سعر البيع كمبلغ للصيانة، بالإضافة إلى وجود مقدم جدية الحجز بـ15 ألف جنيه، وكذا المصاريف الإدارية 255 جنيها.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022

توجد الوحدات السكنية في مركزي السادات التي يوجد بها 4 مناطق تأتي أسماوها كالتالي: «الخطاطبة، الأخماس، الصوامع، بديل الدير»، بينما المركز الثاني يتمثل في مركز منوف بقرية بهواش تحديدا، حيث تتكون الوحدة من 3 غرف وصالة وباقي المرافق بسعة 90 مترا، بالإضافة إلى تشطيب الوحدات وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن.

وأكدت نبيلة حسني وكيل وزارة الإسكان في محافظة المنوفية، في بيان، أن الوحدات السكنية الجديدة جاهزة بجميع خدماتها المختلفة، حيث توجد في مركزي السادات ومنوف، مشيرة إلى أنها تحث الشباب محدودي الدخل على التقديم في سكن لكل المصريين ولكن شرط توافر شروط التقديم المطلوبة.